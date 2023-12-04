В России предрекли снижение ВВП на 2% из-за нехватки кадров

В России предрекли снижение ВВП на 2 процента из-за нехватки кадров
Валовой внутренний продукт (ВВП) России будет снижаться на 1-2 процента в год из-за нехватки кадров. Такой прогноз дали аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры», передает «РБК».
Они полагают, что дефицит составит порядка 2-4 млн человек. Наибольшая нехватка ожидается среди работников со средним специальным образованием — от 1,1 до 2,2 миллиона человек. Кроме того, не будет хватать от 700 тысяч до 1,4 миллиона специалистов с высшим образованием. Эксперты считают, что тяжелее всего придется обрабатывающей промышленности (0,8-1,1 миллиона человек), логистике (300–500 тысяч) и торговле (300–500 тысяч).
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил о попытках решить проблему дефицита IT-специалистов. Министр рассказал, что в отраслевых вузах страны сейчас появляются целые цифровые кафедры. По его мнению, динамика восполнения дефицита кадров является позитивной.