Цена золота достигла рекордных значений впервые в истории

Цена золота впервые в истории превысила $2100 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов нью-йоркской бирже Comex.

Согласно данным торгов, цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на $17,7, или на 0,85%, до $2107,15 за тройскую унцию. Серебро также растет в цене на 0,09%, до $25,317 за унцию.

«Рынки рассчитывают на снижение ставки. Золото способно «расти», и будет «расти» при первых признаках рецессии», — отметил старший рыночный аналитик Capital.com в Мельбурне Кайл Родда.

27 ноября цена золота поднималась выше отметки в $2000 за унцию, что является максимумом с мая текущего года.