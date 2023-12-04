Экспорт российского СПГ в ЕС достиг исторического максимума

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы в ноябре 2023 года достигли 1,75 млн тонн, что стало максимальным показателем за всю историю. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Kpler, которая отслеживает мировые поставки СПГ.

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Прежний рекорд был зафиксирован в декабре прошлого года — тогда в Европу из России поступило 1,737 млн тонн СПГ. Основной объем российского газа в ноябре получили Франция и Бельгия. В эти страны шли поставки с заводов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Криогаз-Высоцк».

В то же время экспорт СПГ в Китай резко упал — до 100 тыс. тонн по сравнению с 800 тыс. тонн в октябре. По словам независимого эксперта Александра Собко, европейский газовый рынок сейчас более привлекателен для российских экспортеров из-за меньших транспортных расходов и относительно высоких цен на газ.

С начала 2023 года Россия поставила на экспорт 29,12 млн тонн СПГ. Из них 18,8 млн тонн было направлено в страны Европы.