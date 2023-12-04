Цены на нефть упали

В начале недели фьючерсные контракты на эталонный сорт нефти Brent упали до 78 долларов за баррель, что стало реакцией рынка на результат министерской встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные биржи ICE.

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По состоянию на 11:40 мск, стоимость февральского контракта на Brent опустилась до 77,90 доллара за баррель, а январского на WTI — до 73,20 доллара. Снижение составляет более процента.

С того момента, как в четверг, 30 ноября, закончилась встреча ОПЕК+, нефть потеряла в цене уже 7 процентов. Сначала перенос, а затем неопределенные сообщения о сокращении добычи, которое впервые не было зафиксировано в совместном заявлении, заставили трейдеров усомниться в том, что объединение реально контролирует ситуацию.

Важным фактором стал демарш Анголы, которая отказалась исполнять предложенные ей квоты. Представитель африканского государства заявил, что если страна столкнется с давлением по этому поводу, то может покинуть ОПЕК.

Аналитик Reuters Клайд Рассел отметил, что столь противоречивый результат может говорить о достигнутом картелем пределе в способностях удерживать цены на нефть. Против них играет как нарастающий разрыв между богатыми и бедными странами ОПЕК, а также рекордное увеличение добычи в США. Американские производители постепенно отвоевывают рынок, удовлетворяя возникающий из-за сокращений добычи ОПЕК+ спрос.