СМИ: Украине может грозить «суверенный дефолт» из-за кризиса в ФРГ

Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро военной помощи от Евросоюза. На фоне этого Украине может грозить "суверенный дефолт", сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Financial Times.

Новый пакет помощи могут не согласовать из-за разногласий, которые возникли на фоне кризиса в Германии, а также из-за победы ультраправой партии в Нидерландах, которая оказывает высокое давление на ЕС.

Отмечается, что страны-члены Евросоюза далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока.

Очередной саммит ЕС состоится в Брюсселе 14–15 декабря. По данным СМИ, именно там решится судьба нового пакета помощи для Киева.

Ранее сообщалось, что в странах Европейского союза может возникнуть политический кризис из-за позиции Венгрии и помощи украинской стороне. По данным СМИ, это может случиться во время саммита, который запланирован на середину декабря.

В ходе мероприятия государства Евросоюза должны принять решение о вступлении Украины в сообщество. Кроме того, на саммите будет решаться вопрос соглашения по бюджету, который предусматривал бы передачу Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро.

Однако, считают авторы статьи, ситуация может пойти по другому сценарию из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Он настаивает на том, чтобы политический и финансовый процесс этих вопросов был заморожен, пока государства Евросоюза не согласятся полностью пересмотреть поддержку Украины.