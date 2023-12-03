СМИ: Байден истощил стратегический запас нефти США до рекордного минимума

«Чуть более года назад администрация Байдена инициировала это крупнейшее в нашей истории сокращение запасов потому, что им нужно было пережить избирательный цикл — даже не ураган или крупный военный конфликт. И теперь наши запасы находятся на уровне 30-летнего минимума. Это самый низкий показатель с 1983 года, когда мы пополнили запасы», — отметил Стюарт в интервью телеканалу Fox News.