Соединенные Штаты в общей сложности заработали с февраля 2022 года €66,7 млрд на поставках газа в европейские страны. При отсутствии антироссийских санкций США получили бы на €52 млрд меньше, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Евросоюз, по данным ведомства, в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года приобрел у американских поставщиков порядка 61 млрд кубометров энергоресурса на €66,7 мрлд, а в среднем закупал 3,1 млрд кубометров на €3,3 млрд в месяц.

В 2021 году, до введения санкций, Россия поставляла в ЕС ежемесячно 1,25 млрд кубометров газа на €725 млн.

Таким образом, отмечают аналитики агентства, европейцы заплатили американской стороне на €52,2 млрд больше, чем заплатили бы россиянам за такой же объем топлива.