Стоимость биткоина превысила $42 тысячи

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась выше $42 тыс. впервые с 10 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по данным на 13:52 мск, стоимость биткойна росла на 6,4%, до $42,05 тыс. К 13:57 мск биткойн замедлил рост, находился на уровне $41,949 тыс. (+6,14%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $42 тыс. 10 апреля 2022 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.