С февраля 2022 года по сентябрь 2023 года Евросоюз приобрел у США 61 млрд кубометров сжиженного газа на €66,7 млрд. Об этом сообщает РИА Новости , По подсчетам агентства, без влияния антироссийских санкций американские компании заработали бы на €52,2 млрд меньше. До начала спецоперации на Украине США в среднем поставляли в ЕС 1,25 млрд кубометров газа в месяц на €725 млн. После введения санкций объемы выросли до 3,1 млрд кубометров на €3,3 млрд ежемесячно. Таким образом, за 20 месяцев европейцы дополнительно импортировали из США 36 млрд кубометров газа, заплатив за него в два раза дороже. По оценкам экспертов, от разрыва связей с Россией Евросоюз уже потерял €1,5 трлн. В РФ считают, что Запад совершил ошибку, попав в еще большую зависимость от посредников, которые перепродают российские энергоресурсы по завышенным ценам. До этого Запад обвинили в подрыве борьбы с изменениями климата за счет санкций.