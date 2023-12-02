Страна ЕС решила закупить у России рекордное количество газа

Испания продолжает закупать газ у России. В этом году объемы поставок могут достигнуть рекордных значений за все время существование газовой системы страны, пишет El Mundo со ссылкой на источник.

По данным источника, ранее Мадрид стремился диверсифицировать поставки. Вместе с тем, после закрытия газопровода Магриб-Европа, Испания была вынуждена увеличить закупки энергоресурса в России в несколько раз.

Автор статьи пояснил, что за первые 10 месяцев 2023 года Россия отправила в Испанию на 12,8% больше газа, чем было поставлено за весь 2022 год. Соответственно, заметил он, за ноябрь и декабрь количество энергоресурса еще увеличится.

«Этот год завершится как год, когда в испанскую газовую систему поступило больше всего российского газа за всю ее историю», — подчеркнул обозреватель.