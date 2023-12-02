Россельхознадзор снова запретил ввоз овощей и фруктов из Молдовы

Ограничения на ввоз продукции АПК из Молдовы вводились ранее в августе 2022 года. Как указано в сообщении Россельхознадзора, всего за пять месяцев 2022 года произошло 13 нарушений фитосанитарной безопасности.

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Работа Россельхознадзора с Молдовой проводилась с 2014 по 2022 год, напомнил Россельхознадзор. Совместно стороны определили, из каких регионов и с каких предприятий Россия может импортировать плодовоовощную продукцию. В марте 2022 года Россельхознадзор одобрил ввоз продукции в Россию, однако уже к августу того же года было зафиксировано 13 случаев ввоза карантинных объектов с молдавскими овощами и фруктами.

С 4 декабря 2023 года Россельхознадзор снова введет ограничения на экспорт плодовоовощной продукции из Молдовы. В ведомстве отметили, что карантинные объекты продолжали обнаруживаться в поставках из Молдовы систематически, что говорит о неспособности компетентных ведомств страны проводить проверку на фитосанитарную безопасность должным образом. Молдавские коллеги не ответили на запросы Россельхознадзора по вопросам, связанным с проблемной продукцией, отметили в ведомстве. При этом потенциальный ущерб от обнаруженных вредителей может составлять миллиарды рублей, если будут заражены российские хозяйства.