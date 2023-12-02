Экономист назвал предпосылки для укрепления рубля в декабре

Курс доллара и евро будет колебаться в декабре возле отметок в 90 рублей и 98 рублей соответственною Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» предоставил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Экономист назвал предпосылки для укрепления рубля в декабре
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«Однако если Банк России на заседании 15 декабря решит еще поднять ключевую ставку, стоит ждать укрепления курса рубля до 88 и 96 рублей за доллар и евро соответственно», — уточнил экономист. По его мнению, ЦБ РФ вероятнее всего решит сохранить ключевую ставку на текущих 15 процентах.

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«В декабре укреплению курса рубля могло бы способствовать повышение цен на нефть за счет недавнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи. Против российской валюты может сыграть увеличение оттока капитала из страны. Лучше дождаться решения Банка России. Так как после него рубль может немного укрепиться, если ставку все-таки решат поднять», — объяснил Перепелица.

Ранее стало известно, что Банк России с января 2024 года возобновит операции на внутреннем валютном рынке. По расчетам властей, это позволит укрепить рубль.

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