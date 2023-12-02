Стало известно о давлении Запада на страны, которые могут перевозить нефть РФ

«Санкции потолка цены запрещают только перевозку российской нефти, если она стоит выше 60 долларов за баррель, и только страхование этой перевозки. С точки зрения государства, островов или еще кого-нибудь, на основе чего давить? Заставлять судовладельцев перевозить только по 60 долларов за баррель? У них таких полномочий нет. Американцы, когда давят на офшорные страны, они что им хотят предъявить? У тех нет возможности лишать флага, регистрации. Не запрещено вообще перевозить российскую нефть, не запрещено какой-то флаг там ставить. Конечно, это вряд ли будет эффективно, но если одно какое-то государство формально либо неформально откажется предоставлять свой флаг — перевозчики перейдут на другую юрисдикцию, на другой флаг, в этом плане никаких проблем опять же не будет. Главное, чтобы непосредственный собственник судна, компания, юридическое лицо, а не государство хотели перевозить эту нефть, а там дальше ее могут перекидывать сколько угодно в разные юрисдикции. Юрисдикций, слава богу, очень много, поэтому пока на всех надавишь, уже пройдут годы. В конечном итоге могут в России ее зарегистрировать, ходить под российским флагом. И американцы тоже понимают, что если они передавят и кто-то откажется вообще возить российскую нефть, и у России будут затруднения с ее вывозом, вот тогда это будет плохо для них самих, потому что Россия сократит экспорт, цены на нефть поднимутся. Мы это видели в 2022 году. Они хотят повысить издержки при перевозке российской нефти. То есть всех запугать не для того, чтобы те отказались перевозить, а для того, чтобы те цены на перевозку подняли под предлогом того, что на них давят, это дополнительные риски, и, пожалуйста, покройте наши риски большими деньгами».