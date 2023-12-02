В России установили квоты на визовых мигрантов в 2024 году

В России на 2024 год установлена квота для привлечения иностранных работников на основании визы в пределах 155,9 тысячи разрешений. Эта цифра включает в себя максимальную численность привлекаемых сотрудников и резерв. Об этом URA.RU сообщили в Минтруде.

«Квота на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2024 году установлена в пределах 155,9 тыс. разрешений. Квота включает в себя закрепленную за регионами предельно допустимую численность привлекаемых работников и резерв», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Резерв на следующий год установлен в количестве 51,9 тысячи человек.

Речь идет о работниках, которые приезжают в Россию из визовых стран. Таким механизмом преимущественно пользуются работодатели, привлекающие сотрудников из Китая, Турции, Вьетнама, Индии, Сербии в случаях, когда нет возможности найти специалиста внутри страны.