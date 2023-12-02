В Евросоюзе допустили увеличение закупок ядерного топлива у России

Существует вероятность, что Евросоюз увеличит закупки ядерного топлива у России, их объем превысит показатели 2021 года до конфликта на Украине. Такой вариант допустили в агентстве по закупкам Евратома (ESA), передает Reuters.

«Импорт стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор — прим. «Ленты.ру») российского производства, вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом, и, вероятно, он вырастет в 2023 году по сравнению с тем же годом», — сообщил глава агентства Стефано Чиккарелло.

По словам главы ESA, в 2022 году Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия закупили у РФ на 30 процентов больше услуг по конверсии ядерного топлива и на 22 процента больше услуг по обогащению. Это связано с решением этих стран создать дополнительные запасы топлива.

Европейские государства ведут переговоры по поставкам альтернативного топлива, среди стран, которые в этом вопросе полностью зависят от России, только Венгрия не подписала контракты по закупкам альтернативы. Так как поиск новых источников — длительный процесс, члены ЕС делают запасы на случай перебоев с поставками.