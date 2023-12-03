Эксперт сделал прогноз курса доллара на 2024 год

«Ближайшая зона поддержки находится на 85-84 рублях. Курс вполне может дойти туда в этом году, учитывая текущие настроения. Но если мы посмотрим на сезонность, то по статистике за 20 с лишним лет рубль традиционно склонен показывать слабость в декабре и январе. Конечно, бывают исключения, но так или иначе, в ближайшее время очень вероятна коррекция к зоне 92-94 рубля, возможно, выше», - сообщил финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол.