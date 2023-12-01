Нефтедобыча в США обновила мировой рекорд

Объемы нефтедобычи в США в сентябре увеличились на 1,7 процента в помесячном выражении, достигнув рекордного показателя в 13,24 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в статистике, опубликованной Управлением по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго Штатов.

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По данным Financial Times, сентябрьский рекорд стал максимумом не только за последние полгода, но и за всю мировую историю.

В Нью-Мехико добыча нефти увеличилась на 1,1 процента, до 1,82 миллиона баррелей в сутки, в Северной Дакоте — на 6,5 процента, до 1,3 миллиона б/c.

При этом в Техасе производство нефти в тот же месяц снизилось на 0,1 процента, до 5,57 миллиона баррелей в сутки, приблизившись к июльским минимумам. В Оклахоме этот показатель уменьшился на 1 процент, до 424 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось о планах США поставить рекорд по добыче нефти. В 2023 году Штаты намеревались увеличить этот показатель до 12,34 миллиона баррелей в сутки, превысив рекордные показатели 2019 года (в размере 12,315 миллиона б/c). Аналитики объясняли это ростом количества нефтяных установок.