Иностранцы устроили рекордную распродажу китайских акций

Распродажа акций китайских компаний, которую устроили иностранные инвесторы, продолжается четыре месяца подряд, что уже стало самым продолжительным подобным периодом в истории. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает Bloomberg.

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Серьезные проблемы, которые испытывает экономика КНР, переносятся на фондовый рынок. В ноябре китайский индекс CSI 300 упал на 2,1 процента, что стало худшим результатом среди основных мировых индексов. В общей сложности иностранцы скинули акций на 1,8 миллиарда юаней (252 миллиона долларов) в чистом выражении.

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Последние данные китайской статистики вновь разочаровали инвесторов, поэтому продажи могут продолжиться. Так, на закрытии 1 декабря CSI 300 потерял 0,38 процента.

При этом индекс MSCI All-Country World Index, отражающий настроение инвесторов на крупнейших мировых рынках, в ноябре вырос почти на девять процентов. Такая динамика связана с ожиданиями пересмотра политики Федеральной резервной системы (США), которая на фоне последних данных по инфляции может завершить цикл повышения процентных ставок. Таким образом китайский рынок находится в противофазе по отношению к мировым настроениям.

Начало чистых продаж акций китайских компаний, то есть вывода средств из страны, совпало по времени с усилением борьбы Пекина против негативной информации относительно положения дел в национальной экономике. В августе иностранные инвесторы начали жаловаться, что местные аналитики отказываются говорить с ними или же цитируют официальные сообщения. В свою очередь другие источники указывали, что Народный банк Китая запретил говорить о дефляции, оттока капитала и падения цен на продукцию производителей.