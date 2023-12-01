Швейцария заморозила российские активы на сумму $8,8 млрд

Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд).

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.

По его данным, речь идет о предварительных цифрах, которые несколько увеличились по сравнению с 2022 годом. В декабре 2022 года власти страны сообщали о заморозке российских активов в размере 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд) после присоединения к санкциям Евросоюза против России.

В SECO отметили, что точную цифру назвать сложно из-за добавления в санкционные списки и исключения из них новых лиц, а также в связи с судебными делами по замораживанию или разблокированию активов.