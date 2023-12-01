Мосбиржа: компании играют в «кошки-мышки» в раскрытии отчетов

Директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова заявила, что некоторым фирмам сейчас тяжело раскрывать данные, в этой связи момент публикации отчетностей ими оттягивается, передает РБК.

Мосбиржа: компании играют в «кошки-мышки» в раскрытии отчетов
© globallookpress.com

Специалист отметила, что возможности биржевой привлекательности ограничат компаниям, которые не хотят быть прозрачными при листинге на Московской бирже.

«Некоторые, как нам кажется, начинают играть в какие-то "кошки-мышки" с биржей, дотягивая раскрытие необходимой информации до последнего дня, когда это можно раскрыть», — подчеркнула она.

В прошлом году кредитным организациям и компаниям позволили не публиковать финансовую отчетность из-за рестрикций со стороны Запада. Решение приняли правительство и российский регулятор.

Летом текущего году данную обязанность восстановили. При этом новым указом № 1102 позволено не раскрывать информацию, чувствительную к санкциям.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости