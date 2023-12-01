СМИ: Украина манипулирует Европой с помощью «черного списка»

Украина внесла четыре судоходные компании из Греции в «черный список» и тем самым показала, что является ненадежным партнером для Европы. Как пишет портал InfoBRICS, таким образом Киев манипулирует союзниками.

С начала спецоперации Греция поддерживала Киев и деньгами, и оружием. Афины приняли антироссийские санкции, а премьер-министр Кириакос Мицотакис осенью 2022 в интервью Bloomberg прямо утверждал, что его страна воюет с Россией.

При этом за последний год судовладельцы из Греции существенно нарастили перевозку нефти из России. По оценкам специалистов, сейчас перевозка нефти из РФ приносит греческим предприятиям миллиарды евро прибыли. Доля российских энергоресурсов, перевозимых судами из Греции, выросла с 30% в начале 2022 года до 53% к маю 2023 года.

Это вызвало напряжение между Киевом и Афинами, а Украина внесла в список «международных спонсоров войны» несколько судовладельцев из Греции. Большая часть из них связана с правящей партией «Новая демократия». При этом при принятии 11-пакета антироссийских санкций Украина исключила греческие суда из списка за месяц до обсуждений, а после одобрения она внесла их туда обратно.