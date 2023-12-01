Тут по сути значительного дополнительного сокращения нет. Небольшое сокращение происходит за счет России и Саудовской Аравии. Впрочем, в этот раз там все довольно запутано, ясности не добавили даже пояснения Новака. По всей видимости, когда говорится, что Саудовская Аравия снизит добычу на 1 млн. баррелей в сутки, а Россия – на 500 тыс. баррелей в сутки, то речь идет об уже сокращенных объемах, просто это продлевают на следующий год. Саудовская Аравия, в частности, сократила добычу на 1 млн. баррелей с июля. Это произошло добровольно и без всяких квот, а теперь это просто закрепляется на уровне ОПЕК+. Ее квоты по сути приводят к реальной добыче. То же самое и у нас: еще в феврале 2023 года Новак заявил, что мы снижаем объемы добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. И сейчас мы видим, что на уровне ОПЕК+ нам утвердили эти объемы производства. Поэтому речи о том, что с рынка сейчас физически уйдет под 2 млн. баррелей в сутки, не идет. Да, сокращение произойдет за счет того, что другим участникам немного скорректировали их квоты, но оно будет небольшим. С рынка физически уйдет порядка 200-300 тыс. баррелей в сутки. То есть фактически страны ОПЕК+ сохранили статус-кво.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ