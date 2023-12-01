В Кремле оценили возможное присоединение Бразилии к ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Бразилия с 2024 года присоединится к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.
«Организация продолжает работу. Она вносит в дело стабильность энергетических рынков, в создание условий для поддержки цены», — заявил он.
По его словам, Россия будет будет заинтересована продолжать работу в этом формате.
Ранее стоимость нефти резко подскочила на слухах об увеличении сокращения добычи нефти ОПЕК+.
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