Госдеп: санкции против России нужно сохранить на долгие годы

Помощник главы Госдепартамента США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил, что санкции против России необходимо сохранить «на долгие годы» - до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин «будет упорствовать». Об этом сообщает Financial Times.

Пайетт, бывший посол США на Украине и в Греции, рассказал, что Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от нефти и газа к концу этого десятилетия. Как подчеркнул Пайетт, введенные санкции должны гарантировать, что Россия никогда больше не сможет вступать в конфликты со своими соседями.

«Цель этих санкций - изменить поведение России. <…> Это имеет огромные геополитические последствия с точки зрения того, как Кремль может вести себя на международной арене», - подчеркнул дипломат.

По его словам, в США хотят гарантировать, что «когда будет достигнут какой-то мир», Россия не использует три-четыре года на перевооружение и подготовку своей армии к новому этапу конфликта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не отменит санкции против РФ, если украинский кризис завершится миром на условиях Москвы. По его словам, «с самого начала было ясно, что санкции, возможно, придется сохранять в течение долгого времени».