Москва уверена, что антироссийские санкции США продлятся долго, и исходя из этого выстраивает свою политику, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт о том, что западные санкции в отношении России необходимо будет сохранить на долгие годы.

По словам Пескова, Россия это знала и без заявлений Пайетта. Он добавил, что США будут продолжать давление на Россию и всю систему международных экономических отношений, разрушая существующий формат.

При этом представитель Кремля уверен, что америкоцентричный мир завершается и наступает период многообразия, в том числе в международных экономических отношениях.

Ранее агентство Bloomberg написало, что некоторые страны Евросоюза хотят смягчить предложения по ужесточению санкций против России.