В России выступили за отмену НДС на мандарины и елки

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил за отмену НДС на мандарины и елки из-за резкого повышения цен на них в преддверии Нового года. С соответствующей инициативой он обратился к правительству РФ, передает агентство «Прайм».

Это касается как живых елок, так и искусственных, говорится в обращении.

В нем также уточняется, что данные Росстата свидетельствуют о росте цен на мандарины более чем на 80% к концу октября в сравнении с уровнем аналогичного периода 2022 года. Отмечается, что средняя цена за килограмм из-за снижения курса российской валюты составила более 200 рублей.

Даванков выразил уверенность в том, что благодаря реализации инициативы цены на мандарины и елки снизятся. Это, в свою очередь, сократит фактические расходы на празднование Нового года, добавил он.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Рослесинфорга сообщили, что живые новогодние ели вырастут в цене по сравнению с прошлым годом на 5-7%, то есть примерно на 100-200 рублей.