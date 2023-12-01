"Использование западных финансовых каналов, таких как Euroclear, в качестве оружия поспособствует финансовой фрагментации. <...> Развивающиеся страны примут к сведению, что западные депозитарии стали ненадежными. Альтернативные системы <...> могли бы стать более привлекательными для стран, не входящих в G7. <...> Со временем альтернативные финансовые механизмы могут привести к тому, что западные санкции станут неэффективными. Они также ограничат возможности западных спецслужб по отслеживанию финансовых транзакций групп лиц, связанных, например, с терроризмом или распространением ядерного оружия", - отметила обозреватель издания Агата Демараис.