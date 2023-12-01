«Известия»: Россия вышла на абсолютный рекорд по продажам смартфонов
В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка и аналитиков.
Отмечается, что в январе–ноябре этого года было реализовано около 27 млн аппаратов.
По данным газеты, в декабре в России может быть продано ещё 2–2,5 млн аппаратов.
Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в таком случае в России будет продано 33,5–34 млн смартфонов — больше, чем когда бы то ни было.
Ранее исследование показало, что у большинства детей поколения альфа есть смартфон.
Также аналитик Эльдар Муртазин посоветовал не заряжать смартфон сразу после улицы.