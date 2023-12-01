ФАС ограничит наценки на куриные яйца до 5%

«Ограничить наценки [до 5% до марта 2024 года] предлагается на все виды куриных яиц, в том числе закупаемых у поставщиков по долгосрочным контрактам, „при этом не допустив роста фактических наценок на яйца куриные, закупаемые на тендерах“», — передает содержание письма РБК. Уточняется, что такое предложение связанно с «существенным ростом цен», которое беспокоит покупателей.