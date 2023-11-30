Новак назвал ситуацию на нефтяном рынке стабильной
Ситуация на мировом рынке нефти стабильна, спрос растет на 2,5 миллионов баррелей в сутки. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.
По его словам, РФ наблюдает в 2023 году «значительный рост на 2,5 миллионов баррелей в сутки» и эта информация уже нашла подтверждение в рамках оценки ситуации на следующий год.
«Я считаю, что ситуация достаточно стабильная», — отметил Новак.
Он добавил, что решения по сокращению добычи более чем на два миллиона баррелей в сутки, которое было принято 30 ноября ОПЕК+, направлено на снятие рисков во время периода низкого спроса в первом квартале. Также Новак подчеркнул, что все страны организации полностью исполняют свои обязательства в рамках объединения.
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