Новак назвал ситуацию на нефтяном рынке стабильной

Ситуация на мировом рынке нефти стабильна, спрос растет на 2,5 миллионов баррелей в сутки. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, РФ наблюдает в 2023 году «значительный рост на 2,5 миллионов баррелей в сутки» и эта информация уже нашла подтверждение в рамках оценки ситуации на следующий год.

«Я считаю, что ситуация достаточно стабильная», — отметил Новак.