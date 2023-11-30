В мире стало на 7% больше миллиардеров

Число миллиардеров в период с 2022 по 2023 год во всем мире выросло на 7% с 2376 до 2542 человек. Об этом говорится в отчете швейцарского банка UBS.

Там отметили, что состояние миллиардеров во всем мире за указанный период выросло на 9% с 11 до 12 триллионов долларов. По данным банка, таких показателей удалось добиться главным образом благодаря миллиардерам, работающим в сфере потребительского бизнеса и розничной торговли в Европе. В предыдущие 12 месяцев оно упало почти на 20%.

«Отчет показал, что большинство миллиардеров этого года, которые накопили богатство в прошлом году, сделали это через наследство, а не предпринимательство. Это тема, которую мы ожидаем увидеть в течение следующих 20 лет, поскольку более 1000 миллиардеров передают своим детям около 5,2 триллиона долларов», — говорится в тексте.