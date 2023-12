Всемирный банк под гарантии Японии предоставил Украине кредит на $1,2 млрд

По документу, эти средства будут направлены на поддержку 29 программ социальной помощи для "наиболее уязвимого населения Украины" в рамках проекта Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE) в сфере социальной защиты. В банке отмечают, что кредит в размере 1,2 млрд долларов предоставляется под гарантии правительства Японии из целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine) и является частью международной поддержки Украины, направленной на удовлетворение ее финансовых потребностей в 2024 году.