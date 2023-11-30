Назван объем удобрений, заблокированных в портах Европы

Заместитель постоянного представителя РФ при ОЗХО Азар Джиоев заявил, что большое количество российских удобрений заблокировано в портах стран ЕС. В ходе выступления на 28-й конференции государств-участников организации он отметил, что объем составляет более 96 тыс. тонн, передает ТАСС.

По словам Джиоева, среди стран, в которых российские удобрения остаются в портах — Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды.

Он указал на готовность российской стороны безвозмездно доставить эти удобрения и передать их нуждающимся странам Африки.

Ранее в МИД РФ заявили, что западным странам, незаконно удерживающим российские удобрения, следует приложить усилия для их скорейшей отправки в бедные и беднейшие страны.