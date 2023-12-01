В ОПЕК+ приняли Бразилию и договорились о сокращениях добычи нефти

Итогами встречи министров ОПЕК+ стали принятое решение о добровольном сокращении добычи нефти некоторыми странами в первом квартале 2024 года и о вступлении Бразилии в ряды участников альянса.

Бразилия добывает нефть на уровне 3,7 млн баррелей в сутки, активно наращивая добычу, передает «Интерфакс». Странам ОПЕК+, в частности, удалось согласовать пересмотр квот на добычу в 2024 году для Анголы, Нигерии и Конго.

Встреча прошла в формате онлайн, хотя ранее была запланирована на 26 ноября в Вене в очном формате.