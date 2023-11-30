Москва и Петербург упали в мировом рейтинге дорогих городов

Компания Economist Intelligence Unit представила очередной рейтинг самых дорогих городов мира. Москва и Санкт-Петербург в нем упали заметнее остальных городов: российская столица потеряла 105 позиций и заняла 142-е место, а Петербургу досталось 147-е место (минус 74 позиции).

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По оценке экспертов, хотя цены в двух российских городах за год выросли, жизнь в них стала дешевле с глобальной точки зрения из-за ослабления рубля. Падение курсов национальных валют также сделало более дешевыми Пекин и Токио.

Сингапур и Цюрих стали самыми дорогими городами мира в рейтинге 2023 года. Цюрих поднялся с шестого места и присоединился к Сингапуру, опередив Нью-Йорк (который в 2022-м разделил первое место с Сингапуром).

Цюрих оказался на первой строчке рейтинга благодаря силе швейцарского франка, а также из-за высоких цен на продукты питания, товары для дома и отдых.

В целом в топ-10 рейтинга вошли два азиатских города (Сингапур и Гонконг), четыре европейских города (Цюрих, Женева, Париж и Копенгаген), три города США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско), а также Тель-Авив.

Замыкают рейтинг, состоящий из 173 городов, столицы Ливии, Ирана и Сирии — Триполи, Тегеран и Дамаск.