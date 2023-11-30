Росфинмониторинг и ЦБ предотвратили вывод в «тень» около ₽320 млрд

"Здесь была проведена очень большая работа совместно с Центральным банком, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90% законопослушны. С 10% мы продолжаем работать. И вот этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов [рублей]. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм "Знай своего клиента", - сказал Чиханчин.