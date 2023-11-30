«Население сегодня очень закредитовано. По данным ЦБ, который отслеживает ситуацию, у многих людей задолженность превышает не то что 50, а даже 80 процентов дохода. Это тяжелое предбанкротное состояние. Мы пришли к такому положению не сразу, а постепенно: большая часть закредитованности образовалась из-за того, что заемщики и банки не были озабочены проблемой урегулирования долговых обязательств. Новые кредиты выдавались для того, чтобы закрыть старые. И так по несколько раз», — сказал Беляев.