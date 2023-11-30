Кризис на отечественном топливном рынке, вынудивший кабмин прибегнуть к временному запрету на экспорт нефтепродуктов, был вызван ошибочными решениями в налоговой политике, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводит пресс-служба компании. Он отметил, что на работу «Роснефти» сильное влияние оказывает постоянное изменение налогообложения отрасли.

«Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года. А уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли — порядка определения цены на нефть для налоговых целей», — указал Сечин.

Он добавил, что для налогообложения продолжалось использование нерелевантного для России ценового индикатора — котировки Brent. При этом Минфин игнорировал принципиальные перемены в условиях работы нефтяной отрасли — создание новых направлений поставок отечественной нефти и подходов к ее ценообразованию.

Сечин также отметил, что налоговых целей предлагается применять «виртуальные затраты на фрахт для более не существующих маршрутов поставки российской нефти в Европу». В то же время не учитывается стоимость транспорта и другие логистические издержки, затраты на страхование, конверсионные расходы, процентные платежи по привлеченным кредитам.