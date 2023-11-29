Индия заместит российскую нефть венесуэльской

Индийские нефтеперерабатывающие заводы наращивают закупки нефти у Венесуэлы всего через несколько недель после ослабления США санкций против южноамериканской страны. Об этом говорится в отчете S&P Global.

В агентстве напомнили, что последний раз Индия закупала нефть у Венесуэлы в 2020 году. Затем США ввели санкции против республики и Нью-Дели прекратила контракты с ней, переориентировавшись на Россию, где в 2023 году стала крупнейшим покупателем топлива.

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали скупать сырую нефть у Венесуэлы всего через несколько недель после ослабления США санкций. В ноябре 2023 года в страну отгрузили около 20 тысяч тонн, а в декабре этот объем вырастет до 390 тысяч тонн», — говорится в тексте.