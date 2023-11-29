В США заявили об угрозе обвала цен на нефть

Если Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК+ не смогут договориться о новых совместных условиях сокращения добычи во время предстоящего заседания, то цены на нефть обвалятся. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского агентства, Саудовская Аравия и ее партнеры стремятся прийти к соглашению по квотам на добычу нефти в 2024 году. Однако Ангола и Нигерия отказываются сокращать добычу еще больше, так как это уже отражается на их доходах.

«Если ОПЕК+ и ее партнеры не достигнут соглашения, надвигающийся профицит предложения может привести к обвалу цен на нефть. Это ударит по казне стран-производителей, нефтяных компаний и "бычьих" трейдеров», — говорится в тексте.

При этом в Bloomberg считают, что даже если сейчас ОПЕК+ удастся решить этот вопрос, то разрыв между богатыми и бедными странами организации в будущем только усугубится.