Росстат: зарплата россиян за год резко выросла

Среднемесячная зарплата россиян в период сентября 2023 года составила 70 922 рубля. Это на 13,6% больше, чем в такой же период в 2022 году. Об этом сообщили в Росстате.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2023 г. составила 70922 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 13,6%», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на 1 ноября 2023 года суммарная задолженность по зарплате россиян составила 460 млн рублей. По сравнению с первым октября она увеличилась на 22,3%, что в рублях составляет 84,0 млн рублей.