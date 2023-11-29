СМИ: завод «Ямал СПГ» поставляет газ в порты ЕС

Financial Times: завод «Ямал СПГ» поставляет газ в порты ЕС
Газодобывающий проект «Ямал СПГ» продолжает поставки газового ресурса в бельгийские, французские и испанские порты. Об этом пишет Financial Times.
«Порты Бельгии, Испании и Франции по-прежнему получают значительные объемы газа от завода „Ямал СПГ“. Бельгия и Франция получили в 2023 году больше всего российского СПГ из всех портов ЕС», — говорится в статье.
В бельгийском министерстве энергетики намерены сохранить долгосрочный контракт о поставке газа из России. Газовая компания Fluxys сотрудничает с Ямалом на протяжении двадцати лет.