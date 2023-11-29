Мировой экономике предрекли долгосрочный спад

Темпы роста мировой экономики не восстановятся до 2025 года, в среднесрочной перспективе страны с развитой экономикой будет ожидать усугубление спада. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD).

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Развитие кризисной ситуации в большинстве стран будет сопровождаться ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) местных центробанков и ростом ключевых ставок, уточнили эксперты. Для восстановления темпов экономического роста потребуется, чтобы реальные доходы населения оправились от инфляционного шока, а центробанки перешли к снижению стоимости заимствований.

В OECD ожидают, что до 2025 года темпы роста мировой экономики останутся незначительными. Аналитики прогнозируют увеличение глобального ВВП на 2,9 процента по итогам 2023-го и его рост на 2,7 процента к концу 2024-го. Достигнуть же трехпроцентного наращивания, по мнению экспертов, глобальной экономике удастся лишь в 2025 году. Оценки темпов роста были снижены на фоне ряда факторов, включая усиление геополитической напряженности и неопределенные перспективы развития мировой торговли, заключили в организации.