В ЕС перечислили риски использования российских активов
Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил, что использовать замороженные российские активы для восстановления Украины рискованно. В частности, он указал на потенциальный репутационный ущерб для европейской валюты, передает Bloomberg.
Гиндос считает, что евро могут перестать считать безопасной валютой.
Вице-президент ЕЦБ отметил, что все члены Большой семерки, а не ее часть, должны принять решение об использовании активов.
Он также подчеркнул, что «позиция ЕЦБ по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов ясна».
Евросоюз и государства G7 ранее приняли решение заморозить почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
Шаг был сделан после начала специальной военной операции РФ на Украине.
Также ранее стало известно, что власти Чехии наложили «санкции» на дипломатическую недвижимость России в Чехии. В МИД России назвали это «правовым произволом» и пообещали ответные меры.