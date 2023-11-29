В ЕС перечислили риски использования российских активов

Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил, что использовать замороженные российские активы для восстановления Украины рискованно. В частности, он указал на потенциальный репутационный ущерб для европейской валюты, передает Bloomberg.

Гиндос считает, что евро могут перестать считать безопасной валютой.

Вице-президент ЕЦБ отметил, что все члены Большой семерки, а не ее часть, должны принять решение об использовании активов.

Он также подчеркнул, что «позиция ЕЦБ по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов ясна».

Евросоюз и государства G7 ранее приняли решение заморозить почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.

Шаг был сделан после начала специальной военной операции РФ на Украине.