ЕС сократил закупки в России стальных полуфабрикатов

Европейские заводы не полностью выбрали предоставленную им квоту по закупке в России слябов за период с октября 2022 по сентябрь 2023 года. Такие данные следуют из статистики Eurostat, опубликованной «Коммерсантом».

За указанное время страны Европы приобрели 2,8 миллиона тонн российских стальных полуфабрикатов. Размер квоты был выше — 3,75 миллиона тонн.

При этом указанный закупочный объем целиком закрывает потребности прокатных заводов НЛМК, расположенных в Бельгии, Франции, Дании и Италии, отмечается в материале. Исторически им требуется около 2,4 миллиона тонн слябов в год. Сама компания данные о поставках комментировать не стала.

Уменьшение закупки слябов связано с ослаблением спроса на сталь в странах Евросоюза. Последний, в свою очередь, коррелирует с удорожанием энергоресурсов, ситуацией в экономике и увеличением процентных ставок.

Санкции ЕС запрещают российским заводам импорт стального проката, но для стальных слябов сделано исключение, поскольку в Европе подобных полуфабрикатов выпускают мало. Квота на 2024 год останется на том же уровне, а в конце следующего года на поставки начнет действовать запрет.