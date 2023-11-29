Финансовый омбудсмен похвалил Набиуллину за сохранение экономики РФ

Финансовый омбудсмен похвалил главу ЦБ за сохранение экономики России
Эльвира Набиуллина ведёт себя «абсолютно адекватным образом».
Центральный банк зачастую ругают «псевдоспециалисты».
Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.
«Насчёт ключевой ставки, мне кажется, что в общественном мнении сложилось неправильное представление. Ключевая ставка — это как температура больного. Центральный банк вынужден такую ставку назначать, потому что альтернатива — низкая ставка, но высокая инфляция. Представьте себе: инфляция 20%, а кредиты выдаются под пять. Такого сумасшедшего дома ни одна экономика не выдержит. Тут я на стороне ЦБ и считаю, что Набиуллина ведёт себя абсолютно адекватным образом. И при этом ещё выдерживает колоссальное давление со всех сторон, часто недобросовестное, когда такие псевдоспециалисты ни за что ни про что проклинают Центральный банк. Вместо того, чтобы хвалить его за то, что он справляется с такими тяжёлыми проблемами».
Ранее журнал Politico назвал главу ЦБ РФ «главным разрушителем» 2023 года. Американское издание отметило Эльвиру Набиуллину за вклад в усиление российской экономики. По мнению авторов материала, она «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций против Москвы, призванных опустошить казну Кремля».
«За десятилетие, проведённое Набиуллиной у руля Центрального банка России, жёсткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль», — пишет Politico.