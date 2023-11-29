В Минэнерго сказали, превысит ли рост цен на топливо инфляцию

Повышение стоимости топлива не должно превысить инфляцию. С таким прогнозом выступил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике, передает агентство «Прайм».

© Unsplash

Он отметил, что в настоящее время цены находятся на уровне, близком к инфляции.

«Рассчитываем, что до конца года в эти показатели уложимся», — подчеркнул он.

Сорокин также указал на то, что оптовая цена топлива продемонстрировала снижение более чем на 20% с конца сентября. По его словам, это произошло за счет принятия в стране мер, направленных на стабилизацию внутреннего рынка.

В сентябре власти России приняли решение о введении запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Данный шаг был сделан для того, чтобы стабилизировать рынок и бороться с «серым» экспортом.