За январь-сентябрь этого года государственный долг России увеличился на 11,6% и достиг 17% валового внутреннего продукта (ВВП). С помощью заемных средств страна смогла вдвое сократить дефицит федерального бюджета. Об этом пишет РИА Новости.

Российские власти подчеркивают, что госдолг пока не превышает безопасный уровень в 20% ВВП. Кроме того, Россия входит в перечень стран с самым низким показателем госдолга. Например, в США и Италии он составляет более 100%, а в Японии — 260%.

Несмотря на беспрецедентное давление недружественных стран, российское правительство финансирует важные проекты, оказывает поддержку различным отраслям экономики, сохраняет социальные программы для населения, сказал старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава. По мнению экономиста, это даст накопительный эффект для развития экономики.

В свою очередь, доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев уверен, что умеренный рост госдолга РФ обусловлен невысоким дефицитом бюджета. Если бы дефицит составлял 10-15% (как в Японии или Сингапуре), Россия оказалась бы в группе риска.

17 ноября Минфин США опубликовал статистику, согласно которой объем российских вложений в американские гособлигации за месяц вырос более чем вдвое: с $31 млн в августе до $73 млн в сентябре. ЦБ РФ заявил, что не покупает эти бумаги.