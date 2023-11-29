Перечислены мировые лидеры по экспорту шоколада в мире
Германия сохранила статус главного мирового лидера по экспорту шоколада в мире по итогам первых девяти месяцев 2023. При этом Россия поднялась на 11 место, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade, а также Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД.
ФРГ удалось экспортировать в 2023 году шоколадной продукции на 3,84 миллиарда долларов. Данный уровень на 13% превышает значение 2022-го.
На второй строчке расположилась Бельгия — экспорт увеличился на 1%, до 1,77 миллиарда долларов. Нидерланды заняли третье место — страна нарастила за год экспорт на 18%, до 1,66 миллиарда долларов. Четвертую строчку заняла Польша с ростом в 10% (до 1,63 миллиарда долларов).
Затем идут Канада и Италия (+2 и -7% соответственно).
Также в десятке лидеров оказались Малайзия (+14%), США (-13%), Великобритания (+0,12%) и Швейцария (+16%).
Россия, поднявшись с 12-го места на 11-е, нарастила экспорт на 9%, до более чем 535 миллионов долларов. В общей сложности российского шоколада и шоколадных изделий было экспортировано 170 тысяч тонн.
Среди остальных стран, вошедших в список — Турция, Мексика, Австрия и Испания.
Ранее сообщалось, что кондитерская фабрика «Красный Октябрь» первой в России получила халяльный сертификат от Роскачества на часть своей продукции, в том числе на конфеты и шоколад «Аленка».