В сахалинской красной икре нашли живые личинки

В ходе проверки в сахалинской красной икре были обнаружены живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Об этом со ссылкой на данные Россельхознадзора пишут «Известия».

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В ведомстве уточнили, что личинки паразитов были найдены в сырье у предприятий «Сахрыбторг», ООО «Сах Голд Фиш», ООО РПК «Брайда». При этом в продажу такая икра не поступила, так как сырье для расфасовки было изъято на этапе экспертизы.

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«Были произведены отборы проб икры в ястыках (естественная рыбная оболочка – прим. ред.) от рыбы лососевых пород. В результате лабораторных исследований в трех случаях были обнаружены живые личинки паразитов», — рассказали в пресс-службе приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

При этом в Россельхознадзоре особо подчеркнули, что икра в ястыках является лишь сырьем, а на полки магазинов поступает только готовый пищевой продукт, прошедший переработку и ветеринарно-санитарную экспертизу.

«Потребителям можно рекомендовать приобретать продукцию у проверенных производителей, которые несут ответственность за качество и безопасность сырья, соблюдение ветеринарных-санитарных норм на каждом этапе производства», — подчеркнули в службе.

При этом такие личинки в икре и морепродуктах могут нанести серьезный ущерб здоровью человека, вызвав развитие острых язв с перфорацией и некрозом стенки желудка и кишечника. А нематоды способны поражать легкие, печень, головной мозг, органы зрения или слуха. При этом заражение паразитами требует длительного лечения.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что икра является традиционным продуктом на новогоднем столе и в это время спрос на нее всегда увеличивается. Этим пользуются мошенники и недобросовестные предприниматели.

«Они могут продавать не просто зараженный личинками товар, а искусственную подделку. Например, в Тамбовской области в этом месяце было изъято около 2 т банок с фальсификатом икры», — заметил зампред совета, глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.